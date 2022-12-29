جدة - نرمين السيد - ومن مظاهر الاحتفال بـ "الكريسماس" ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة، وتزيين شجرة الكريسماس بالزينة المضيئة، وتبادل الزيارات، وتناول عشاء فاخرًا.
تبدأ احتفالات العالم بمناسبة الكريسماس من يوم 25 ديسمبر وتسمبر حتى بداية السنة الجديدة، ومن الأطباق المحببة لكبار السن فى عشاء ليلة الكريسماس، إذ يستمتعون بأكلة بجانب الأرز والعديد من أنواع السلطات الشهية.
تجولت عدسة كاميرا موقع "دوت الخليج"، فى شارع شبرا بمحافظة القاهرة، لرصد أجواء الفرحة بالكريسماس، تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد.
وأبدى المواطنون سعادتهم بأجواء الكريسماس، معتبرين إياها أفضل أيام السنة، وقال أمير غطاس، إن تجهيز الشجرة استغرق نحو 25 يومًا، وتم تصنيعها من الحديد والبلاستيك، وتم وضع الأجراس والنجوم، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون قدوم عيد الميلاد لالتقاط الصور أسفل الشجرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقوس المصريين فى الاحتفال بأعياد الكريسماس (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.