طقوس المصريين فى الاحتفال بأعياد الكريسماس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ومن مظاهر الاحتفال بـ "الكريسماس" ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة، وتزيين شجرة الكريسماس بالزينة المضيئة، وتبادل الزيارات، وتناول عشاء فاخرًا.

تبدأ احتفالات العالم بمناسبة الكريسماس من يوم 25 ديسمبر وتسمبر حتى بداية السنة الجديدة، ومن الأطباق المحببة لكبار السن فى عشاء ليلة الكريسماس، إذ يستمتعون بأكلة بجانب الأرز والعديد من أنواع السلطات الشهية.

تجولت عدسة كاميرا موقع "دوت الخليج"، فى شارع شبرا بمحافظة القاهرة، لرصد أجواء الفرحة بالكريسماس، تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد الميلاد.

وأبدى المواطنون سعادتهم بأجواء الكريسماس، معتبرين إياها أفضل أيام السنة، وقال أمير غطاس، إن تجهيز الشجرة استغرق نحو 25 يومًا، وتم تصنيعها من الحديد والبلاستيك، وتم وضع الأجراس والنجوم، لافتا إلى أن المواطنين ينتظرون قدوم عيد الميلاد لالتقاط الصور أسفل الشجرة.