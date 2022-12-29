زيت الزيتون السورى يتجه لاستعادة موقعه بالأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "زيت الزيتون السورى يتجه لاستعادة موقعه فى الأسواق العالمية"، حيث قد يتمكن زيت الزيتون السورى من استعادة مقعده فى الأسواق العالمية بوفرة وبشكل يفوق التوقعات.





وذكر التقرير، الذى عرضته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ إنتاج زيت الزيتون السورى، يُتوقع أن يصل خلال العام الحالى إلى 125 ألف طن مقابل 80 ألف طن العام الماضى.

لافتًا إلى أنّه رغم انتعاش إنتاج زيت الزيتون خلال العام الحالى، إلا أنّه ما يزال أقل من مستويات الإنتاج قبل 11 عاما، حيث احتلت سوريا المرتبة الرابعة عالميًا فى موسم 2011-2012 بإنتاج قدره 190 ألف طن، ولكن تراجعت سوريا بسبب انخفاض الإنتاج.