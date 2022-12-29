الميادين والمطارات المصرية تتزين لاستقبال السائحين

جدة - نرمين السيد - بحسب حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية المصرية، فإن ميادين المحافظات السياحية والفنادق والمطاعم استعدت لقدوم وفود السياحة الأجنبية والعربية لقضاء الساعات الأولى من العام الجديد فى أرض مصر.

ذكر أن وزارة السياحة بمساهمة مع رجال الأعمال تشاركوا فى تهيئة أجواء ميادين المدن السياحية فى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بأجواء الكريسماس بإنارة الشوارع والميادين بشكل احتفالى يبعث عل البهجة فى نفوس السائحين.

بالتزامن مع أعياد الميلاد، أشار إلى أن نسبة الانشغالات وصلت إلى نحو 80% فى فنادق محافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ، كما تخطت نسبة الحجوزات فى المراكب السياحية "نايل كروز" إلى 90% المتوجهة إلى الأقصر وأسوان فى الأيام الماضية التى تستمر حتى نهاية الشتاء، لافتًا إلى أن الألمان والإسبان من أكثر جنسيات الدول الأوروبية مجيئًا لمصر لقضاء شهور الشتاء فى محافظتى الأقصر وأسوان.

أرجع "هزاع" زيادة الإقبال على زيارة مصر فى الفترة الأخيرة إلى جهود هيئة التنشيط السياحى التى اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة فى جميع دول العالم، إذ حضرت وفود من أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية ودول الخليج.

تابع: "أن العاملين فى قطاع السياحة حصلوا على دورات تدريبية فى كيفية التعامل مع السائح لها أثر كبير فى تفادى بعض المواقف السلبية التى يتعرض لها السائح، نتيجة سوء فهم أو عدم التواصل معه بشكل سليم".