تنوع مصادر الطاقة وربط شبكات الكهرباء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "سلماوى"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن التنوع فى مصادر الطاقة وخاصة المتجددة منها، يعد أمرا ضروريا ولا غنى عنه، لأن الاعتماد على مصدر طاقة واحدة أمر خطير، إذ أنه يؤدى إلى خلل فى المنظومة فى حال حدث اضطراب لهذا المصدر.
وأضاف، أن التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، أولا يؤمن الامدادات والتى تكون إنتاجا محليا، ثانيا تكون صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات التى تسببها مصادر الطاقة غير النظيفة، والتى تعتبر مضرة للبيئة ومسببة للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.
وتابع، أن التوجه أيضا لربط شبكات الكهرباء مع دول أخرى، هو توجه مميز وله عدة منافع، أولها تأمين الإمداد لأنه فى حالة حدوث خلل فى الإمداد لدى أحد الدول ستتلقى دعما من الدول الأخرى، بالإضافة إلى كون مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح مصادر متغيرة وليست ثابتة فى كمية الإنتاج، ما يعنى أن ربط الشبكات سيحقق التوازن، إذ تمد الدولة التى لديها إنتاج زائد، غيرها من الدول التى تعانى من نقص فى الإنتاج.
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