وفاة مبتكر مسلسل الكارتون «شابى شابو» عن 96 عاما (صور)

جدة - نرمين السيد - إيتالو بيتيول، من مواليد إيطاليا، وهو مبتكر "شابى شابو" وهما شخصيات كارتونية كانت فتاة باللون الأحمر تدعى Chapi وولد باللون الأزرق اسمه Chapo، ارتدى كلاهما قبعات كبيرة الحجم.

العرض الأول للمسلسل كان فى 16 أكتوبر 1974، على التلفزيون الفرنسى، كل حلقة مدتها خمس دقائق ظهرت فيها الثنائى يلعب بمكعبات سحرية.

أسس إيتالو بيتيول شركة Belokapi فى عام 1968، وأنتج العديد من البرامج التلفزيونية للأطفال بما فى ذلك L'ile aux enfants وPepin la Bulle.