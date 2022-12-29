تفاصيل محاربة الجلطات الدماغية بالذكاء الاصطناعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "عودة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الأمر الأهم فى مواجهة الجلطات الدماغية، هو عامل الوقت، مشيرا إلى إن الكشف المبكر عن الجلطة يساهم فى علاجها، خاصة وأن كل ساعة تمر لها تأثير أكبر من التى قبلها.
وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن البحث الأخير حول مواجهة الجلطات الدماغية بالذكاء الاصطناعى يهدف إلى نقطتين، أولهما هو التشخيص المبكر للحالة، ما يضمن علاجها بشكل أكبر.
وتابع، أن النقطة الثانية هى أن الذكاء الصناعى سيوفر معلومات أكبر وأشمل عن حالة الجلطة لدى المريض، ما يمكن الأطباء من تطوير وتحسين العلاج، وكيفية العلاج، وزمن العلاج أيضا.
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