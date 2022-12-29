لطيفة بإطلالة شبابية فى أحدث ظهور (صور)

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جدة - نرمين السيد - وخضعت لطيفة، لجلسة تصوير شبابية ظهرت فيها بإطلالة كاجوال جذابة ومميزة، بعدما ارتدت جاكت منقوش وبنطلون جينز مع الاستعانة بنظارة شمسية، وفى إطلالة أخرى اختارت إطلالة بسيطة بالأبيض.
أغنية "ملحوقة" طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد طرح الأغنية عام 2018 ضمن أغانى ألبوم "فريش"، وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع مونتى، وتعاونت فى تصويرها فيديو كليب مع المخرج شريف ترحينى.
وكشفت لطيفة أنها ستقوم بتصوير أغنية "أقوى واحدة"، وأغنية "أنا عشت عمرى"، من أغانى ألبومها الجديد.
الجدير بالذكر أن لطيفة تتستعد لإحياء أولى حفلاتها بموسم الرياض ليلة رأس السنة، بمشاركة نخبة من نجوم الطرب والغناء فى الوطن العربى، ويعد هذا الحفل أول مشاركة للطيفة بموسم الرياض.
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