الواقع المعزز.. طائرة «ميج 29» فى ستوديو «القاهرة الإخبارية» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الحويزى، فى بداية تقريرها عن المقاتلة الروسية "ميج 29"، بإنها ذات مقعدين، متعددة الأدوار، تم تطويرها فى الأساس من مقاتلة "ميج 33" التى بدأت فى تطويرها عام 1990.

وأضافت: "الطائرة الروسية تظهر مع أسلحة جديدة تمنحها قدرات قتالية محسنة فى مهام "جو جو" و"جو أرض"، وتعد أفضل منافس ضد الطائرات الغربية مثل الأمريكية F16".

وعن الأسلحة القتالية الجديدة التى تحملها المقاتلة الروسية، أوضحت إيمان الحويزى خلال تقريرها بأنها تحتوى على أسلحة جديدة لم تكن موجودة من قبل، ومنها صاروخ جو جو "R -73" قصير المدى، وصاروخ جو أرض "R -77"طويل المدى وموجه بالرادار، وصاروخ "KH-29" التكتيكى، ضد الأهداف الأرضية والتحصينات، كما تتضمن قنبلة جروم الانزلاقية التى يوجد منها نسختان على متن المقاتلة الروسية.