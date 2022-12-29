ملكة الدنمارك تحتفل باليوبيل الذهبى لتوليها العرش (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشفت إحدى الصور أن الملكة مارجريت جلست بجانب ابنها الأول، ولى العهد فريدريك أندريه هنريك كريستيان، وخلفها زوجته الأميرة مارى، وابنها الآخر الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ميرى.

وأقامت الملكة الدنماركية، التى أصبحت الآن صاحبة أطول فترة حكم فى أوروبا والملكة الوحيدة الحاكمة، العديد من الاحتفالات البسيطة التى حافظت على احترام ذكرى ابنة عمها، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.

وحظيت مارجريت البالغة من العمر 82 عاما بتقدير واسع النطاق بسبب اشتراكها فى العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى تصميم الأزياء والمشاهد للإنتاج المسرحى.