- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشفت إحدى الصور أن الملكة مارجريت جلست بجانب ابنها الأول، ولى العهد فريدريك أندريه هنريك كريستيان، وخلفها زوجته الأميرة مارى، وابنها الآخر الأمير يواكيم وزوجته الأميرة ميرى.
وأقامت الملكة الدنماركية، التى أصبحت الآن صاحبة أطول فترة حكم فى أوروبا والملكة الوحيدة الحاكمة، العديد من الاحتفالات البسيطة التى حافظت على احترام ذكرى ابنة عمها، الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية.
وحظيت مارجريت البالغة من العمر 82 عاما بتقدير واسع النطاق بسبب اشتراكها فى العديد من الأعمال الفنية بالإضافة إلى تصميم الأزياء والمشاهد للإنتاج المسرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة الدنمارك تحتفل باليوبيل الذهبى لتوليها العرش (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.