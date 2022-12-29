جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا بيزنس ريكوردر" أن المستخدمين أبلغوا عن تأثر الخدمات الخاصة بالمنصة فى وقت سابق خصوصا على المتصفح الخاص بأجهزة سطح المكتب. وفشل المستخدمون خلال فترة الانقطاع فى تسجيل الدخول إلى المنصة. وقال العديد من المستخدمين إنهم لم يتمكنوا من رؤية ردودهم أو الرد على التغريدات أو متابعة الموضوعات الشائعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة خدمات «تويتر» للعمل بشكل طبيعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.