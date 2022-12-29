تقرير يكشف عن موعد إطلاق «آبل» هاتف آيفون القابل للطى

جدة - نرمين السيد - يعمل عملاق التكنولوجيا على تصميم "آيفون" قابل للطى منذ سنوات، وفقًا لتقارير "آبل إنسايدر".
على الرغم من عدم وضوح الشكل الذى قد يتخذه الهاتف الذكى، إلا أن التكنولوجيا اللازمة لإنشائه لا تزال قيد التطوير.
فى سبتمبر من العام الماضى، قال المحلل التقنى "مينج تشى كو" إن الهاتف الذكى القابل للطى قد لا يصل حتى عام 2024، حسبما ذكر التقرير.
فى الشهر الماضى، تم الإبلاغ عن أن التصميم الضخم للهواتف القابلة للطى الحالية لا يتوافق مع فلسفة تصميم صانع "آيفون".
وفى أكتوبر الماضى، توقعت شركة "CCS Insight" محلل الصناعة، أن تبدأ شركة "آبل" فى تجربة التكنولوجيا القابلة للطى قريبًا.
صرح بن وود، رئيس الأبحاث فى الشركة أنه إذا واجهت "آبل" أى صعوبات تقنية مع الهاتف القابل للطى، فإن الشركة ستتعرض لهجوم من الكارهين الذين سيلومونها على العيوب.
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