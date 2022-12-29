تقارير: انقطاع تويتر عن عشرات الآلاف من المستخدمين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع موقع "تك كرانش" التقنى، قال عشرات آلاف المستخدمين إنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى "تويتر" ورؤية العشرات من الرسائل الغريبة.
وأكد البعض أن المنصة ترحب بدخولهم من خلال صفحة فارغة، بينما يتم تسجيل الخروج آخرين من الخدمة.
كما شكا آخرون من عدم تمكنهم من رؤية تغريداتهم أو الرد على التغريدات أو متابعة الموضوعات الشائعة.
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