توقعات الأبراج اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022.. حظوظ جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

أنت شخص مسؤول، يمكن للآخرين الاعتماد عليك.. حاول أن تخطط لحياتك الشخصية اليوم بشكل جيد.. اجتهد حتى تتولى منصبا جديدا، يساعدك فى زيادة دخلك.

برج الثور

لا تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة فى عملك إلا عند الضرورة القصوى.. انتهز أى فرصة لـ الاستقرار فى حياتك العاطفية.. حاول التفكير بحكمة فى كيفية الخروج من أزمتك المالية.

برج الجوزاء

اتخذ القرارات المهمة بشأن المستقبل بثقة.. عليك قضاء بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريكك.. اجتهد فى عملك لتشعر بتحسن كبير فى أحوالك المالية.

برج السرطان

حاول الابتعاد قدر الإمكان عن أى مشاكل تدور حولك.. حاول الخروج والتواصل الاجتماعى مع شريكك.. بدلًا من المضى قدمًا فى مشروع بنفسك، فكر فى الاستعانة بشريك أو صديق.

برج الأسد

حاول استغلال طاقتك المرتفعة فى تنفيذ المشروع الخاص بك.. عليك الابتعاد عن شريكك للخروج من حالة الملل المسيطرة عليك.. إذا طلب منك أحد أصدقائك المساعدة ماليًا، عليك مساعدته.

برج العذراء

أنت جيد فى تحليل المواقف التى تمر بها فى عملك.. لا تتردد فى مساعدة أى فرد من أفراد أسرتك يمر بأزمة.. لا تشعر بالقلق الدائم، حتى لا يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

برج الميزان

حان الوقت لتحقيق أهدافك وطموحاتك.. إذا كانت هناك خلافات بينك وبين شريكك حاول أن تدخل أحدا من أهلك أو أصدقائك لحلها.. عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، للتفكير جيدًا فى إيجاد مصدر دخل.

برج العقرب

تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك... استثمر شعورك بالمزيد من الطاقة، وحاول استغلالها فى الاهتمام بشريكك.

برج القوس

حاول الصمود أمام أى عقبات فى عملك بالصبر والثبات.. حاول أن تشعر شريكك بمزيد من الأمان.. اجتهد حتى تنفرج كل أزماتك المالية.

برج الجدى

تشعر بالنجاح فى وظيفتك والتميز بأفكارك.. عليك البحث عن الاستقرار فى علاقتك العاطفية.. كن أكثر جدية عند البدء فى المشروع الخاص بك.

برج الدلو

عبر عن نفسك بشكل كامل دون تردد أمام زملائك.. كن هادئًا فى طريقة تعاملك مع شريك حياتك، حتى لا تخسره.. تساعدك مهاراتك فى جلب مزيد من الأموال.

برج الحوت

اجتهد وانتهز الفرص لتتقدم فى وظيفتك بشكل كبير.. حاول التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.. فكر بحكمة وهدوء فى كيفية الخروج من أى مأزق مادى.