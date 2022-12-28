أمازون تعمل على تطوير تطبيق مستقل للمحتوى الرياضى

جدة - نرمين السيد - وأفاد مصدر مطلع على الخطة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" اليوم الأربعاء، بأنه من المرجح أن تكمل هذه الخطوة جهود أمازون لمضاعفة البرامج الرياضية التى تعرضها من خلال خدمتها، برايم فيديو (Prime Video)، وهى قناة رئيسية لجذب المستهلكين إلى منصة التسوق الخاصة بها.

وتمتلك أمازون بالفعل حقوق بث بعض الرياضات، بما فى ذلك امتياز مباريات دورى كرة القدم الوطنى الأمريكى ومباريات كرة القدم فى الدورى الإنجليزى الممتاز فى المملكة المتحدة؛ مما يجعلها قادرة على المنافسة بشكل أفضل مع زعيم البث الرياضى، شبكة ديزنى.

ووفقًا للمصدر، ليس من الواضح متى ستطرح أمازون التطبيق الرياضى أو ما إذا كان ستمضى فى تنفيذ الخطة.