جدة - نرمين السيد - كان من المقرر أن تعزز مجموعة Galaxy S22 مكانة سامسونج كشركة مصنعة كبرى، لكن على ما يبدو أن المبيعات فشلت فى الوصول إلى هدفها، فأوضحت تقارير أن شركة سامسونج زادت متوسط سعر البيع فى أجهزتها بنسبة 2% فقط، بينما شهدت أبل ارتفاعًا بنسبة 7%.





وأشارت التقارير إلى أن سامسونج ربما تفقد صورتها المتميزة فى الخارج، إذا كان الطراز الأكثر مبيعًا هو Galaxy A12 ذو السعر المعقول، فى حين جاءت مبيعات الأجهزة القابلة للطى أقل من التوقعات فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض طوال فترة العطلة. ولفتت بحوث إلى أن مجموعة Galaxy S22 لن تتمكن من الوصول إلى هدف 30 مليون مبيعات قبل وصول أجهزة Galaxy S23 حتى مع ارتفاع مبيعات أجهزة Galaxy Z Flip و Galaxy Z Fold فإن انخفاض الاهتمام بالرائد الكلاسيكى يضر بالنتائج الإجمالية لشركة سامسونج. وقالت التقارير إن الإيرادات تراجعت بنسبة 4% وانخفضت حصة مبيعات الهواتف الذكية بشكل طفيف، فقط 0.2%.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة Galaxy S22 لن تتمكن من الوصول إلى 30 مليون هدف مبيعات (تقارير) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.