أخلاقنا الجميلة.. احترم حقوق الطريق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.





وفى هذا الإطار رصد "دوت الخليج" نصائح متعددة لاحترام حقوق الطريق، فى الإنفوجراف التالى: ومن أبرز النصائح هى التأنى عند القيادة وعدم التعجل، وأيضا غض البصر وعدم رفع الصوت.

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