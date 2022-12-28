مزايا وعيوب Chrome Web Store (صور)

جدة - نرمين السيد - مميزات جديدة لـChrome Web Store - أعلن متجر كروم إضافة مجموعة جديدة من الإضافات بالتزامن مع احتفالات العالم بالعام الجديد، والتى يمكنها مساعدة المستخدمين بطرق سهلة وبسيطة. - ويعتمد سوق كروم الإلكترونى Chrome Web Store على تحديث الإضافات بشكل دائم خوفا من البرامج الخبيثة والهجمات الإلكترونية الخطيرة. - الإضافات الجديدة هدفها استخدام المتصفحك بشكل أسهل وسلس. عيوب Chrome Web Store - زيادة مساحة المتجر مع مرور الوقت سواء تم تحميله على الهاتف أو اللاب توب. - رغم التحديثات الكبيرة التى فرضها المتجر على الإضافات إلا أنه معرض لهجمات بعض البرامج الخبيثة والهاكرز. سوق كروم الإلكترونى سوق كروم الإلكترونى، متجر خاص بمتصفح جوجل كروم أعلن عنه فى مؤتمر 19 مايو 2010، وأصدر رسميا فى 6 ديسمبر 2010، ويحتوى المتجر على العديد من الإضافات الفرعية التى تسهل عمل المستخدمين مع جوجل كروم.

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