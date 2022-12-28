دراسة: إفريقيا بحاجة لتدريب 650 مليون مواطن على المهارات الرقمية

وأشارت الدراسة، إلى أن ما يقرب من 90% من رؤساء الشركات الأفارقة، يؤكدون أولوية تطوير التدريب على التقنيات الرقمية.
وأوضحت الدراسة أن انتشار الإنترنت فى قارة إفريقيا تضاعف عشرة أضعاف على مدار السنوات العشر الماضية، الأمر الذى جعل الخدمات الرقمية من دفع إلكترونى إلى هواتف وصحة وتجارة وصناعة، فى أوج الازدهار.
وأضافت أن القطاع الرقمى يسجل معدلات نمو قياسية فى إفريقيا، وبالتالى ستتمكن القارة من سد فجوة تأخرها على هذا المضمار شيئا فشيئا، وأكد الخبراء أن العقبة الرئيسية التى مازالت تعترض طريق إفريقيا فى هذا المجال هى التدريب، ووفقا لهؤلاء الخبراء فإن الأفارقة يجب عليهم تعلم القواعد الجديدة للرقمية حتى يتمكنوا من جنى ثمار الاقتصاد الرقمى كاملة والاستحواذ على أفضل المكاسب.
ووفقا للدراسة فإن شركات القطاع الخاص تضع التدريب على المهارات الرقمية أولوية لها، بينما الدول والحكومات تتقدم ببطء فى هذا المجال، وذكرت الدراسة إن 11% فقط من الأفارقة الحاصلين على تعليم عال تلقوا تدريبا فى المجال الرقمى يتوافق مع المعايير الدولية.
واختتمت الدراسة بأن التحدى فى مجال التعليم الرقمى يتطلب تعاونا بين الشركات ومراكز التدريب.
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