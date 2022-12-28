خبير أمن معلومات يكشف أسباب توقف واتساب فى بعض الأجهزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "طارق"، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التحديثات ضرورية إجبارى أن يتم تنزيلها أولا بأول، لكافة أنظمة التشغيل سواء "آى أو إس" أو "أندرويد"، وذلك لأنها فضلا عن حمايتها للأجهزة وسد الثغرات، فإنها أيضا تحسن من جودة عمل التطبيق، وتستقبل المميزات الجديدة.

وتابع، أن ما أعلنته "واتساب" عن توقف عمل التطبيق على عدد من أجهزة الهواتف الذكية، أمر لا يدعو للقلق إطلاقا، لأن جميع الأجهزة التى سيتوقف عليها التطبيق قديمة للغاية وليست مع الغالبية، كما إنها بالفعل لا تدعم عمل الكثير من التطبيقات بسبب كونها قديم.

وأوضح خبير أمن المعلومات، سبب اتخاذ القرار بتعطيل عمل التطبيق على هذه الأجهزة، قائلا إنها تحمل أنظمة قديمة لن تواكب التحديثات الجديدة كلها، وستكون معرضة لهجمات إلكترونية وثغرات كثيرة بينها وبين التطبيق.