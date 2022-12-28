تفاصيل ندوة أول طبيبة صماء فى العالم بجامعة سوهاج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل الندوة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، قائلا إن استضافة الجامعة للدكتورة فادية عبد الجواد، كانت إيمانا بالتوجيه الرئاسى، بإن الإيمان بالحلم يصنع الحاضر ويصنع المستقبل.

وأضاف "عبد الخالق"، أن استضافة الدكتورة فادية كانت حتى تنقل تجربتها ونجاحها المبهر، إلى طلاب الجامعة من ذوى الهمم، مشيرا إلى أن جامعة سوهاج تحتضن منهم فى الوقت الحالى 160 طالبا فى مختلف كليات الجامعة.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن التاريخ المشرف لدكتورة فادية، دفع الجامعة لاستضافتها، حتى تكون نقطة مضيئة وقدوة مشرفة لأبناء الجامعة من ذوى الهمم، خاصة وأنها مع رحلة الكفاح والنجاح التى خاضتها تعد مثالا يحتذى به.