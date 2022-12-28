إطلالات جذابة لـ مايا دياب بعد تصدرها الترند (صور)

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جدة - نرمين السيد - وتحدثت مايا دياب، خلال حضورها أحد البرامج الحوارية قائلة:"عمليات التجميل التى أجريتها هى سبب زيادة واستمرار جمالى، والبنات اللى بتعمل عمليات تجميل بنات حلوة وأنا منهم كنت حلوة وبعد العمليات بقيت أحلى".
أما عن الانتقادات التى تتلقاها بسبب عمليات التجميل، قالت: "أغلب الانتقادات اللاذعة تأتى من نساء، بسبب إما أن المنتقدة معندهاش مقدرة مادية على عمليات التجميل، أو بتغير بسبب قمع زوجه لها أو أهلها ورفضهم تعمل عمليات التجميل".
وخلال الحلقة تناولت مايا دياب الحديث عن اهتمامها بالرياضة والاهتمام بالنفس من خلال عمليات التجميل.
وعن طبيعة يومها قالت بإنها تعيش حياتها يوم بيوم، وتحب الكتابة وتدون يومياتها فى مذكراتها بشكل دائم ومستمر.
معروف أن مايا دياب، خضعت لعدد كبير من عمليات التجميل لتحافظ على جمالها ورشاقتها، وتعتمد دائما على الاهتمام بالموضة والأزياء، بالإضافة إلى متابعتها لكل جديد فى خطوط الموضة العالمية.
يذكر أن مايا دياب شاركت مؤخرا فى الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائى، والذى أقيم فى جدة بمشاركة عدد كبير من النجوم.
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