مصر الأولى إفريقيا فى نسبة الإنفاق على البحث العلمى من الدخل القومى

جدة - نرمين السيد - جاء هذا وفقا لتقرير موقع theglobaleconomy المتخصص فى البيانات الاقتصادية، والذى يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر لأكثر من 200 دولة تمتد من عام 1960 حتى الآن. وبلغت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالى الدخل القومى 0.96%. واحتلت مصر أيضا المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز الأول عربيا وفقا للتقرير. مؤشر البحث العلمى الشهرى هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريا.

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