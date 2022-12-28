أستاذ مناخ زراعى: مبادرة «100 مليون شجرة» بريق أمل جديد (فيديو)

وأصاف "أبو المعاطى"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما يتحقق هدف المبادرة بزراعة 100 مليون شجرة، هذا يعنى إضافة أكثر من مليون ونصف فدان رقعة زراعية فى أنحاء البلاد.
وتابع، أن هذا ما سيعيد إلى المناخ رونقه، وأما بالنسبة للتلوث والانبعاثات المتصاعدة فى الجو، فسيكون هناك نباتات كافية لاجتذابها، وتخلص الجو منها، ما يقلل من الأمراض الصدرية التى تصيب المواطنين مثل الربو وغيرها من الأمراض.
واستكمل حديثه، أن المبادرة تنمى عند طلاب المدارس والجامعات، الوعى بالحفاظ على البيئة، والارتباط بالأشجار والخضرة.
وأردف أستاذ المناخ الزراعى، أن انعكاس زراعة تلك الأشجار على نفسية المواطنين سيكون إيجابيا، وبالتالى بيئة عمل أفضل وإنتاج أفضل، مشيرا: "لما المواطن يمشى فى مكان هادى ومحاط بالأشجار والخضرة أكيد هيخلى نفسيته أحسن".
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