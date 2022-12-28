دانورى.. نجاح دخول أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية إلى مدار القمر

جدة - نرمين السيد - أعلن معهد الطيران والفضاء الكورى، اليوم الأربعاء، أن أول مركبة مدارية قمرية "دانورى" لكوريا الجنوبية دخلت مدار القمر بنجاح للقيام بالمهمة المخطط لها، وذلك قبل يومين من الموعد المتوقع.





ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المعهد، أن المركبة دانورى دخلت مدار القمر يوم الإثنين، وتدور حاليا حول القمر.. لافتا إلى أنه تم تحقيق ذلك بعد ثلاث جولات من مناورات الإدراج فى المدار القمرى منذ المرة الأولى التى أجريت فى 17 ديسمبر الجارى. ومن المقرر أن تقوم المركبة الفضائية بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام 6 أدوات على متنها خلال مهمتها التى تستغرق عاما والتى تبدأ فى يناير المقبل، كما سيحدد المسبار مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية. جدير بالذكر أنه تم إطلاق "دانورى"، فى أول مهمة فضائية لكوريا الجنوبية خارج مدار الأرض، فى أغسطس الماضى على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال للقوات الفضائية فى ولاية فلوريدا الأمريكية فى أول مهمة قمرية لكوريا الجنوبية، وقطعت مسافة تراكمية 5.94 مليون كيلومتر حتى الآن.

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