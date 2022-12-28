عودة حساب الطالب الذى تتبع طائرة إيلون ماسك إلى تويتر

جدة - نرمين السيد - حدث هذا بعد أيام من أمر إيلون ماسك بإخراج حساب "ElonJet" من "تويتر" لأنه كان يتتبع طائرته الخاصة فى الوقت الفعلى باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور.

فى الوقت نفسه، قال ماسك إنه سيتم حظر الحسابات التى تشارك معلومات الموقع فى الوقت الفعلى للمستخدمين لأنهم يقومون بتجميع المعلومات.

يتم تتبع حساب إيلون ماسك مرة أخرى على "تويتر"، وإن كان ذلك بفارق 24 ساعة.

جزء 24 ساعة مهم هنا، حيث قال إيلون ماسك، أثناء دفاعه عن الحظر المفروض على "ElonJet"، إنه سيكون من الجيد إذا تمت مشاركة المعلومات حول طائرة خاصة مع تأخير بعض الوقت.

المشكلة، حسب قوله، هى المعلومات فى الوقت الحقيقى، لذا، فإن جاك سوينى، الطالب والتقنى الذى أنشأ الروبوت السابق على تويتر لتتبع طائرة ماسك، قد تأخر الآن لمدة 24 ساعة، ويسمى الحساب الجديد "ElonJetNextDay".

على الرغم من أن ماسك قال فى وقت سابق إنه لن يحظر "ElonJet" بعد شراء "تويتر"، فقد تم الحظر وكذلك حساب "سوينى" الشخصى قبل بضعة أسابيع.

وكتب ماسك على تويتر: "سيتم تعليق أى حساب يستخرج معلومات الموقع فى الوقت الفعلى لأى شخص، لأنه يعد انتهاكًا للسلامة الجسدية، ويشمل ذلك نشر روابط إلى مواقع تحتوى على معلومات موقع فى الوقت الفعلي.. ويتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد سوينى والمنظمات التى دعمت إيذاء عائلتى".

ولكن فى غضون أسبوع من التعليق، أنشأ سوينى حسابًا جديدًا على "تويتر" "ElonJetNextDay"، والذى يحمل الاسم "ElonJet ولكن يتأخر"، ويشير وصف الحساب إلى أنه بالنسبة لهذا الحساب، لن ينشر سوينى تحديثات فى الوقت الفعلى لطائرة ماسك، وبدلاً من ذلك سيقوم بتحميل المعلومات يدويًا بعد 24 ساعة. وحصل الحساب بالفعل على أكثر من 17100 متابع.

قام "تويتر" بالفعل بحظر البحث عن الحساب الجديد -"ElonJetNextDay" وهو مخفى افتراضيًا، ولكن يمكن للأشخاص رؤية الحساب فقط بمجرد إلغاء تحديد "إخفاء المحتوى الحساس" من إعدادات بحث "تويتر"، وفى غضون ذلك، لا يزال الحساب الشخصى لسوينى معلقًا.

ومع ذلك، يستمر سوينى فى الاستمتاع بمتابعة رائعة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى، بما فى ذلك فيسبوك و"تليجرام" و"إنستجرام" و"تويتر" ومنافس "تويتر" الجديد Mastodon.

والجدير بالذكر أن سوينى اعترف بتتبع طائرات لمشاهير آخرين مثل كيم كارداشيان وتايلور سويفت، مشيرًا إلى أن تعقب طائراتهم ليس غير قانونى وأن المعلومات تظل سرية.

وقال فى مقابلة مع "التايمز": "هذه الإشارات موجودة ومن القانونى تلقيها"، وفى دفاعه عن تتبع طائرة ماسك، قال: "هذا مجرد جزء من كونك مشهورًا: سينشر الناس عنك.. لا أريد أن أضر بإيلون - لقد بدأت كمشجع".

وفى الوقت نفسه، لم يتضح بعد إلى متى سيتمكن سوينى من تشغيل الحساب الجديد على تويتر. وفقًا لسياسة "التهرب من الحظر" الخاصة بالمنصة، يُحظر أيضًا على المستخدمين الذين تم تعليقهم من المنصة إنشاء حسابات جديدة. "يحتفظ "تويتر" بالحق فى تعليق أى حساب آخر بشكل دائم نعتقد أن صاحب الحساب نفسه أو الكيان نفسه قد يعمل بشكل ينتهك تعليقنا السابق،" يقرأ سياسة "تويتر".