خبير استراتيجى لـ القاهرة الإخبارية: 7500 قتيل بسبب الألغام فى عامين عالميا

جدة - نرمين السيد - قال اللواء جلال العبادى، الخبير الاستراتيجى، من عمان، إن الألغام لها تأثير سلبى على الأراضى الزراعية والفلاحين لعدم استغلال الأراضى، بالإضافة إلى العاهات الكثيرة التى تحدثها من قتل أطفال وأبرياء وغير ذلك.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملف اليوم" الذى تقدمه الإعلامية أمل الحناوى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ عام 2016 وحتى 2018 كان هناك 7500 قتيل ضحايا الألغام، منهم قرابة 2500 فى دولة سوريا فقط، بالإضافة إلى الجرحى طبقًا للإحصائيات، لافتًا إلى أن المنطقة العربية مشبعة بالألغام. وأوضح أن هناك دعوات كثيرة من رجال أعمال ومؤسسات مدنية برفع دعوى ضد ألمانيا وإيطاليا، ومن المتوقع أن تقوم كل دولة منهما بدفع 10 ملايين دولار لإزالة الألغام التى تسببا فيها؛ لأنها عملية خطيرة، مؤكدًا أنه لإزالة 3000 لغم يتوقع أن يكون هناك ضحايا بواقع قتيلين وجريحين، بحسب الإحصائيات.

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