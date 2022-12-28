توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.. مفاجآت ونصائح من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

اغتنم الفرصة لتحقيق أهدافك الشخصية.. حاول أن تشعر بالحب اليوم مع شريك حياتك.. حاول اليوم بدء مشاريع جديدة ومتابعة أحلامك لزيادة دخلك.

برج الثور

اجتهد فى العمل فى أى وقت ومكان ولكن لا تجعله يستحوذ على كل وقتك.. لا تحزن إذا ما شعرت بوضع عاطفى سيئ وعليك بالتفاؤل بأن الأفضل قادم.. حاول أن تبحث عن وظيفة جديدة لزيادة دخلك اليومى.

برج الجوزاء

يجب عليك السرية والكتمان وعدم إعلان الخطط المستقبلية.. حاول استغلال طاقتك العاطفية الجيدة.. يجب عليك توخى الحذر من الإنفاق المبالغ فيه.

برج السرطان

حدسك قوى بشكل خاص، ما يساعدك فى تحقيق أهدافك.. حاول التعرف على شخص ما جديد تنجذب إليه كثيرًا.. احترس من مستويات الطاقة المنخفضة تجعلك تفقد مزيدا من الأموال.

برج الأسد

حاول ألا تدع خلافات زملائك فى العمل تشعرك بالإحباط.. التحلى بالصبر هو المفتاح لكسب قلب شريك حياتك.. حاول جاهدًا زيادة دخلك بمشروع جديد.

برج العذراء

حاول استغلال دعم شريكك فى بناء حياتك المهنية.. من الضرورى أن تظل صبورًا فى كل خطوة مع شريك حياتك.. حاول استغلال الفرص التى تسنح لك لزيادة دخلك مهما كانت صغيرة.

برج الميزان

لديك طاقة كبيرة تساعدك على أداء مهام عملك.. حاول تشعر الخروج والتنزه مع شريك حياتك.. استغل مزيدا من الفرص لزيادة أرباحك.

برج العقراب

كن صبورا ولا تشعر بالملل الشديد تجاه وظيفتك.. حاول السيطرة على أى شعور بالتوتر مع شريكك، وتعامل مع الأمر بحكمة.. لديك طاقة كبيرة استغلها فى النجاح والتقدم فى عملك، ما يزيد من دخلك.

برج القوس

ابتعد عن خوض غمار الخلافات ما أمكن ذلك.. هناك جانبًا حنونًا يريد السلام مع الطرف الآخر.. احذر التبذير وإنفاق الأموال فى أشياء لا فائدة لها.

برج الجدى

كن على حذر من أى زميل لك يحاول الوقيعة بينك وبين من تحب.. لا تدع الآخرين يتدخلون فى حياتك العاطفية.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الدلو

حاول ألا تأخذ تصرفات زملائك على محمل شخصى.. لا تدع الآخرين يتدخلون فى حياتك العاطفية.. لديك القدرةعلى رؤية الأشياء التى لا يستطيع الآخرون رؤيتها حاول استغلالها، لتحسين وضعك المادى.

برج الحوت

حاول القيام بالمزيد من المهام فى عملك.. حاول تحقيق التوازن الصحيح فى علاقة بشريك حياتك.. وحاول تحسين الوضع المادى لديك ما أمكن ذلك.