استشارى تكنولوجيا لـ «القاهرة الإخبارية»: يجب ألا ننظر لأداء الشركات منفردا

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عاصم جلال، استشارى تكنولوجيا المعلومات، من دبى، إنه لا يصح أن ننظر لأداء شركات التكنولوجيا منفردًا عن أداء الاقتصاد العالمى، وتلك نقطة مهمة، ولكى نرى الصورة الكاملة يجب تأكيد وجود هبوط فى كل أسهم مختلف الشركات، مثلها مثل شركات التكنولوجيا، لكن الأخيرة لديها وضع خاص نابع من ارتباط ذهن الناس بأن شركات التكنولوجيا لا تخضع لنفس مقومات السوق التى تخضع لغيرها





وأضاف جلال فى مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه فى بداية جائحة كورونا حدث انهيار لكثير من الأسهم، لكن أسهم التكنولوجيا حافظت على قيمتها، إذ كان هناك إقبال كثير على التكنولوجيا خلال هذه الفترة، مثل التعلم والعمل عن بُعد وغيرهما، ما أحدث ارتفاعًا فى أداء شركات التكنولوجيا أثناء الجائحة، وهذا الارتفاع والنمو جعل هناك نوعًا من التقييم البالغ لكميات النمو المطلوبة من هذه الشركات. وتابع، ومع تباطؤ الاقتصاد العالمى اليوم وقوة الدولار المفرطة مقابل العملات الأخرى ومشكلات سلاسل الإمداد والمشكلات السياسية بين الصين وأمريكا، والحرب الروسية الأوكرانية، كل هذا جعل العالم يعانى من تباطؤ اقتصادى وانخفاض استهلاكى أثّر على شركات الكمبيوتر والتكنولوجيا بصفة عامة.

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