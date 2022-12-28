«لاب توب» يجبر طائرة ألمانية على الهبوط اضطراريًا بمطار فى شيكاغو

وأشارت الشركة إلى أن الهبوط الاضطرارى فى "أوهير" كان احترازيًا، بعدما تسبب جهاز الحاسب الآلى المحمول الذى ارتفعت حرارته بشكل كبير فى نشوب حريق صغير فى مقصورة الركاب.
وقالت محطة "دبليو إل إس تى فى"، وهى محطة تلفزيونية محلية فى شيكاغو، إن الحريق تم إخماده فى الوقت الذى هبطت فيه الطائرة بأمان.
وأوضحت شركة "لوفتهانزا" فى بيان، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أى من الركاب بأذى، غير ان اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجًا بعد استنشاق الدخان عقب "الهبوط غير المقرر"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأضافت الشركة أن طاقمها الأرضى ساعد الركاب فى إعادة حجز رحلات إلى وجهاتهم النهائية، معربة عن أسفها للإزعاج الذى حدث للركاب".
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