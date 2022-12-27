جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فيصل الناصر، الخبير فى قطاع التكنولوجيا، من السعودية، إن أسباب خسائر شركات التكنولوجيا العالمية كثيرة، وذلك لاعتماد تلك الشركات على عدة مصادر، ما أدى لاختلاف الخسائر من شركة لأخرى، وتعد أهم أسباب الخسائر هو صرف مبالغ كبيرة على سلاسل الإمداد أثناء فترة كورونا.





وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذى تقدمه الإعلامية دينا سالم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الطاقة أثر كثيرًا على معظم الشركات، خاصة شركة أمازون، أما بالنسبة لشركة ميتا فكانت مصروفاتها كبيرة بالنسبة للواقع الافتراضى، ولم يتضح الأفق إلى الآن فى هذا البرنامج. كما ذكر أن العملاق الصينى التكنولوجى "على بابا" تأثرت أرباحه كثيرًا بجائحة كورونا، والإغلاق الذى تم فى الصين خلال العامين الماضيين، موضحًا أن عدم تنويع نموذج العمل أدى لتكبد الشركات العالمية الكبرى أمثال فودافون ونوكيا وسامسونج خسائر. وتابع أن رئيس شركة جوجل "ساندر بيتشاى" صرّح بأن الشركة ستتمهل فى عملية التوظيف خلال الفترة المقبلة، وأن هناك احتمالية لتسريح بعض الموظفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير تكنولوجى يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» أسباب خسائر الشركات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.