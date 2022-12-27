تقارير: Oppo تخطط لإطلاق هاتفى Find X6 و Find X6 Pro قريبًا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن Oppo تعمل حاليًا على هاتف يحتوى على كاميرا نوع Periscope، وسيتم إطلاق الجهاز كجهاز متوسط إلى جهاز عالى الجودة.
ولفتت التقارير إلى أن هاتف Reno 10 Pro+ سيطرح بكاميرا Periscope، توفر تقريب بصرى حتى ضعفين، ولا توجد معلومة مؤكدة بأن الهاتف الذى ستطرحه أوبو من مجموعة Reno 10 Pro.
حيث تم الكشف عن مجموعة Reno 9 فى شهر نوفمبر، ومن المقرر ظهور مجموعة Reno 10 فى منتصف عام 2023.
ومن المتوقع أن تتوفر معلومات جديدة عن الهاتف الجديد الذى تعمل عليه Oppo الفترة القليلة القادمة.
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