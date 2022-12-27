أمريكية توثق لحظات موتها وسط عاصفة ثلجية بنيويورك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - توفيت فتاة أمريكية تبلغ من العمر 22 عامًا فى عاصفة ثلجية غير مسبوقة ببافلو بولاية نيويورك الأمريكية، بعدما أرسلت لعائلتها مقطع فيديو وهى عالقة فى سيارتها وسط الثلوج الكثيفة.





وكانت أنديل تايلور تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل، عندما تقطعت السبل بسيارتها فى الثلج، وظلت محاصرة داخل سيارتها لمدة 18 ساعة تقريبًا، وسط عاطفة قوية وأجواء شديدة البرودة تخيم على المكان.

وصورت تايلور فيديوهين الأول مساء حيث غطى الثلج الزجاج الأمامى لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة فى المكان الذى علقت مركبتها فيه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية.

وقالت شقيقة تايلور، شونيكا فى حديث لإذاعة "WCOS" إن الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة".

وأوضحت شونيكا أن العائلة فقدت أى اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقًا بعد ساعات وهى ميتة فى سيارتها، لتصبح واحدة من بين الضحايا الـ 28 الذين توفوا بسبب العواصف فى المدينة الغربية بولاية نيويورك التى ضربتها عاصفة "إيليوت"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشارت عائلة تايلور إلى أنهم لم يدركوا حجم الخطر الذى كان محدقًا بالرحلة، مؤكدين تواصلها قبل وفاتها مع خدمة الطوارئ التى لم تتمكن من الوصول إليها فى الوقت المناسب.

وفى حالة لم تم تأكيد سبب وفاتها بعد، إلا أن ستيل والدة تايلور، تعتقد أن ابنتها ماتت بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن سد الثلج أنبوب العادم.