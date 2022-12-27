بـ 21 مليون صوت.. Google Pixel 6A يحصل على لقب أفضل كاميرا هاتف فى العالم

جدة - نرمين السيد - فقدم الاختبار الأعمى مئات الصور عبر 3 فئات، قياسية ومنخفضة الإضاءة وصورة، وباستخدام نظام ELO للترتيب، وكانت النتائج حاسمة، حيث عرض هاتف Google Pixel 6A باستمرار أفضل الصور، أو على الأقل الصور التى نالت إعجاب جمهور التصويت.
وجاء هاتف Pixel 6A فى المرتبة الأولى بأكثر من 21 مليون صوت، يليه هاتف Pixel 7 Pro ثم هاتف Asus Zenfone 9
وجاء فى المركز الخامس هاتف Galaxy S22 Ultra و iPhone 14 Pro فى المركز السابع
وأظهرت هواتف Pixel إمكانات رائعة للكاميرا فى جميع المجالات، تلقت جوجل استحسانًا لتعاملها مع ألوان البشرة الداكنة، مع اعتبار تقنية Real Tone الخاصة بها بشكل عام الأفضل فى فئتها.
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