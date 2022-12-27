قطار يسير وسط السحاب.. تداول مقطع فيديو مخيف على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - وتظهر الأرض أسفل سكة القطار بعيدة للغاية، بينما يسير القطار وسط السحاب فى مشهد يحبس الأنفاس.

وحقق مقطع الفيديو الذى لم يُكشف مكان تصويره على أكثر من 15 مليون مشاهدة وحصد 138 ألف إعجاب، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأثار الفيديو تعليقات عديدة حيث قال أحد المغردين: "سيتوجب على طبيبى مرافقتى بهذه الرحلة فقد أصاب بجلطة من الخوف فى أى وقت".

وتساءل مغرد أخر قائلًا: "كيف يستطيع سائق القطار القيادة على مثل هذا الارتفاع؟".