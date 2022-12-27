المتأخرون عن مواعيدهم أكثر ذكاء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ينزعج الكثير من الأشخاص من تأخر بعض الأشخاص عن موعدهم المحدد، ويقولون إنهم لا يحترمون المواعيد إطلاقا، إلا أن دراسة ناقشها برنامج "صباح جديد" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أظهرت أن الذين يتأخرون عن موعدهم أشخاص مبدعة وناجحة فى عملها.





وأوضحت الدراسة التى أجراها باحثون من "جامعة هارفارد" مؤخرا، أن الشخص الذى يهتم بالمواعيد هو شخصية خلاقة ومبدعة ويهتم بعمله كثيرا ويكون إنتاجه أفضل من المنضبط. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتأخرون عن موعدهم يكون أقل عرضة للتوتر وأمراض القلب وضغط الدم، وقادرين على الوصول لحلول المشكلات الأكثر تعقيدا، وأن عيبهم الوحيد يكون عدم تكيفهم مع الساعة التى تم تحديد الميعاد بها.

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