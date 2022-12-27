جدة - نرمين السيد - أطلق القمر الصناعى "قاوفن-1104" على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش 4 بى" ودخل إلى المدار المخطط له بنجاح. وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن القمر الصناعى سيستخدم لرصد الأرض فى مجالات متنوعة، من بينها إجراء مسح لموارد الأراضى، والتخطيط الحضرى، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة فى حالات الكوارث. وتمثل عملية الإطلاق المهمة رقم 457 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتصميم الطرق والإغاثة وقت الكوارث.. الصين ترسل قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.