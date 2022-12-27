خبير تنمية بشرية: عدم الانفعال أهم شروط نجاح العلاقة الزوجية

وأضاف إلياس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، من تقديم باسم طبانة وأمل صالح، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "النضج عقلانية لكى يستطيع الزوجين تقاسم الحياة فيما بينهما ومواجهة مشكلاتها معا"، موضحا أنه من المهم أن يكون الفارق بين عمر الزوجين من 5 إلى 6 أعوام، ولا يزيد عن ذلك لضمان نجاح العلاقة الزوجية.
وأشار خبير التنمية البشرية، إلى أن الفارق بين عمر الزوجين لا يجب أن يكون 10 و15 عاما، إذ أن الطرفين يكونان مختلفان فى الأجيال والفكر، فهذا يعنى أنه بعد عدة سنوات من زواجهما سيكون لكل طرف عالمه الخاص به، موضحا أن البيت هو القلعة التى نحارب بها كل مشكلاتنا بالخارج، فعندما لا يوجد تفاهم بين الزوجين بالمنزل يكون التفاهم خارجه أيضا ضعيف.
وشدد الدكتور طارق إلياس، على أن استقرار البيت يعنى استقرار الشخص فى كل نواحى الحياة، مشيرا إلى أنه من السهل على أى شخص الإقدام على الزواج، لكن هذا لا يعنى تفهم الشخص لمفهوم الزواج ومسؤولياته وفكرته.
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