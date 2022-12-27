خبير تحول رقمى: توطين التكنولوجيا ترفع المؤشرات التنافسية لمصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمى، إن قطاع الأعمال هو المستفيد الرئيسى من التحول الرقمى، فالتحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا واستهلاكها وإنتاجها والابتكار التكنولوجى فى هذه الأمور من الأشياء التى ترفع المؤشرات التنافسية لمصر، وأنها تدخل فى جميع المؤشرات حتى الفرعية.





وأضاف عزام، خلال حواره على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البنك الدولى أصدر تقرير بأننا نتحول من فكرة الحكومة الإلكترونية لفكرة التكنولوجيا الحكومية، والتى لها تأثير كبير على الأمور المتعلقة بالمناخ وهى من قمة أولوليات العالم، مؤكدا أن التحول الرقمى له أهمية فى تقليل البصمة الكربونية. واستطرد محمد عزام، أن توطين التكنولوجيا بشكل أكثر كثافة فى كل القطاعات الاقتصادية، له دور مهم ويمكننى من تنفيذ الخطط الاستراتيجية، وهناك تقارير دولية قالت إن الدول التى استثمرت استثمار جيد خلال الخمس سنوات التى جاءت قبل أزمة كورونا كانت أكثر الدول على التعافى السريع.

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