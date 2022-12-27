سخى محمد.. مواطن يقيم بجانب قبر زوجته منذ 15 سنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال "سخى محمد" تفسيرًا لما فعله، إن علاقة عشق كبيرة كانت تربطه بزوجته واصفًا إياها بأنها الزوجة الصالحة التى لا يمكن تعويضها فى هذه الأيام، وأنها كانت تمثل له أبًا وأمًا وأختًا.
وتابع: "بعد 40 يومًا من دفنها أقمت هنا بجانب قبرها، وعٌرِضَ على الزواج من قبل أهلى وأصدقائى ورفضت بشدة وفاءً لها، وأتذكر كل شيء بيننا مأنها لا زالت معى.
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