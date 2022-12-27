اعتبارا من 31 ديسمبر.. واتساب يتوقف عن هذه الهواتف

جدة - نرمين السيد - واتساب

على الرغم من أن هذا يبدو مقلقًا، إلا أنه هذا غير مقلق لمعظم المستخدمين، لأن الدعم الذى ستنتهى منه منصة المراسلة مخصص للهواتف التى تعمل على نظام تشغيل قديم وعفا عليه الزمن.

تم الإبلاغ لأول مرة من قبل GizChina، منصة المراسلة الفورية، عن إنهاء دعم ما يقرب من 49 هاتفًا ذكيًا عبر العلامات التجارية بما فى ذلك "آبل" و"سامسونج" وغيرها الكثير فى 31 ديسمبر.

هذا يعنى ببساطة أنه بعد التاريخ المحدد، لن يتمكن مستخدمو هذه الهواتف من الحصول على التحديثات - بما فى ذلك الميزات الجديدة والتحديثات الأمنية من "واتساب" - وفى النهاية ستتوقف الخدمة عن العمل لها.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الهواتف الموجودة فى القائمة قديمة ومن المحتمل أن يتم استخدامها من قبل أشخاص محددين للغاية، بل إن، بعضها قديم جدًا لدرجة أنه قد لا يكون هناك أى شخص يستخدم الهاتف.

الآن، يمكنك التحقق من قائمة 49 هاتفًا ذكيًا التى لن تتمكن من تشغيل "واتساب" بعد 31 ديسمبر:

آبل آيفون 5

آبل آيفون 5 سي

أركوس 53 بلاتينيوم

جراند إس فليكس زد تى إى

جراند X كواد V987 ZTE

HTC Desire 500

هواوى اسيند د

هواوى Ascend D1

هواوى اسيند دى 2

هواوى اسيند G740

هواوى Ascend Mate

هواوى Ascend P1

رباعية XL

لينوفو A820

إل جى Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

هاتف LG Optimus F3

هاتف LG Optimus F3Q

هاتف LG Optimus F5

هاتف LG Optimus F6

هاتف LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

مذكرة ZTE V956

سامسونج جالاكسى الآس 2

سامسونج جالاكسى كور

سامسونج جالاكسى S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

سامسونج جالاكسى تريند لايت

هاتف Samsung Galaxy Xcover 2

سونى اكسبيريا ارك اس

سونى اكسبيريا ميرو

سونى اكسبيريا نيو إل

ويكو سينك فايف

Wiko Darknight ZT