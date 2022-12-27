اعتبارا من 31 ديسمبر.. واتساب يتوقف عن هذه الهواتف

جدة - نرمين السيد - واتساب
على الرغم من أن هذا يبدو مقلقًا، إلا أنه هذا غير مقلق لمعظم المستخدمين، لأن الدعم الذى ستنتهى منه منصة المراسلة مخصص للهواتف التى تعمل على نظام تشغيل قديم وعفا عليه الزمن.
تم الإبلاغ لأول مرة من قبل GizChina، منصة المراسلة الفورية، عن إنهاء دعم ما يقرب من 49 هاتفًا ذكيًا عبر العلامات التجارية بما فى ذلك "آبل" و"سامسونج" وغيرها الكثير فى 31 ديسمبر.
هذا يعنى ببساطة أنه بعد التاريخ المحدد، لن يتمكن مستخدمو هذه الهواتف من الحصول على التحديثات - بما فى ذلك الميزات الجديدة والتحديثات الأمنية من "واتساب" - وفى النهاية ستتوقف الخدمة عن العمل لها.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الهواتف الموجودة فى القائمة قديمة ومن المحتمل أن يتم استخدامها من قبل أشخاص محددين للغاية، بل إن، بعضها قديم جدًا لدرجة أنه قد لا يكون هناك أى شخص يستخدم الهاتف.
الآن، يمكنك التحقق من قائمة 49 هاتفًا ذكيًا التى لن تتمكن من تشغيل "واتساب" بعد 31 ديسمبر:
آبل آيفون 5
آبل آيفون 5 سي
أركوس 53 بلاتينيوم
جراند إس فليكس زد تى إى
جراند X كواد V987 ZTE
HTC Desire 500
هواوى اسيند د
هواوى Ascend D1
هواوى اسيند دى 2
هواوى اسيند G740
هواوى Ascend Mate
هواوى Ascend P1
رباعية XL
لينوفو A820
إل جى Enact
LG Lucid 2
LG Optimus 4X HD
هاتف LG Optimus F3
هاتف LG Optimus F3Q
هاتف LG Optimus F5
هاتف LG Optimus F6
هاتف LG Optimus F7
LG Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L4 II
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus L5
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L5 II
LG Optimus L7
LG Optimus L7 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus Nitro HD
مذكرة ZTE V956
سامسونج جالاكسى الآس 2
سامسونج جالاكسى كور
سامسونج جالاكسى S2
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Trend II
سامسونج جالاكسى تريند لايت
هاتف Samsung Galaxy Xcover 2
سونى اكسبيريا ارك اس
سونى اكسبيريا ميرو
سونى اكسبيريا نيو إل
ويكو سينك فايف
Wiko Darknight ZT
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