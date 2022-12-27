مساء dmc.. منزل ريا وسكينة أصبح مزارا سياحيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الحاج "متولى" أحد سكان منطقة اللبان بالإسكندرية أن هذا المنزل كان الأول ضمن ثلاثة منازل تنقلت بينها ريا وسكينة، حيث قتلتا فيه ثلاثة سيدات، حيث كنت تقطن "سكينة" بعد قدومها من كفر الزيات.
وعن تحول البيت إلى مزار سياحى، قال "متولى" إن هذا المكان يأتى لزيارته السياح من أماكن مختلفة وخاصة دول الخليج، كما أنهم يلتقطون الصور التذكارية ويتجولون فى المنطقة المحيطة بالمنزل.
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