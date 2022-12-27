توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 27 يسبمر 2022.. حظوظ ومفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

إذا لم تنجح فى البداية لا تيأس وحاول مرة أخرى.. حاول مقابلة بعض الأشخاص الذين تشعر بالسعادة تجاههم.. فكر كثيرًا فى طريقة لتحسين وضعك المالى.

برج الثور

ابحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.. تحلَّ بالصبر حتى لا تفقد شريك حياتك.. استغل طاقتك المرتفعة لتحويل وضعك المالى السيئ إلى جيد.

برج الجوزاء

تدرب على القوة والتركيز والانضباط فى العمل.. اقضِ وقتًا ممتعًا مع شريك حياتك.. اتخذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج السرطان

لا تشعر بالضيق تجاه أى شخص ما فى وظيفتك.. وحول ألا تشعر بالاختناق بسبب علاقتك بشريكك.. كن واعيا فى طريقة تعاملك مع أموالك.

برج الأسد

حاول أن تحسن الطريقة التى تنتقد بها تعامل زملائك فى العمل.. تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.. حاول إيجاد مصدر دخل جديد.

برج العذراء

حاول إحداث بعض التغييرات فى حياتك المهنية.. حاول السيطرة على أى شعور بالضيق بسبب بعض الخلافات مع عائلتك.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

برج الميزان

حاول استغلال طاقتك الإيجابية التى تساعدك فى إنجاز مزيد من المهام.. حاول أخذ بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريك حياتك.. حاول إقامة مشروع خاص بك.

برج العقرب

عليك التحلى بالصبر فى عملك.. حاول الخروج مع شريك حياتك للتحدث معه.. حاول تحسين وضعك المادى لتفادى كثرة الضغوط التى تتعرض لها.

برج القوس

حاول السيطرة على أى شعور بالتوتر يسيطر عليك لذا عليك أخذ قسط من الراحة.. تقضى وقتًا ممتعًا مع شريكك.. حاول التفكير كثيرًا فى مستقبلك.

برج الجدي

لا تتخلَّ عن إصرارك وطموحاتك فى عملك.. امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه مع شريكك.. حاول استغلال كثير من الطاقة التى تساعدك فى إيجاد فرصة لزيادة أرباحك.

برج الدلو

حاول استغلال مزيد من الثقة بالنفس التى تتمتع بها، ما يساعدك على إنجاز مهام عملك.. اسعّ للتواصل مع شريكك لاتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.. لا تسرف فى إنفاق الأموال على إصلاحات فى منزلك.

برج الحوت

تتمتع ببعض القدرات التى تساعدك على تحقيق طموحك.. لا تتردد فى مساعدة أصدقائك.. حاول إيجاد مصدر دخل جديد؛ حتى لا تنشب الخلافات بينك وبين شريك حياتك.