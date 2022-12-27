امتداد لجده الراحل.. تلاوة خاشعة لحفيد مصطفى إسماعيل فى ذكرى وفاته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وخلال الحوار، قرأ حفيد الشيخ، تلاوة خاشعة على غرار جده الراحل، ما لاقى إعجاب مقدم البرنامج عمرو خليل، إذ أكد أنه امتداد لجده الراحل والذى كان علما من أعلام التلاوة.

وفى وقت سابق، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم التشاور والاتفاق خلال الاجتماع اليوم السبت مع أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) بالقاهرة، على إطلاق اسم الشيخ مصطفى إسماعيل (رحمه الله) على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم والتى ستنطلق فى فبراير العام المقبل، مضيفا أن هذه سنة حسنة لنربط الحاضر بالماضى ولنستعيد أعلام دولة التلاوة ممن سبقوا، ولنحيى معًا دولة التلاوة فى العصر الحاضر