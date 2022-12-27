معهد البحوث الفلكية يجيب على سؤال يحير المصريين بعد وقوع أى زلزال

جدة - نرمين السيد - زلزال اليوم... وقال معهد البحوث الفلكية فى بيان له، على صفحته الرسمية على فيسبوك: "ورد لنا سؤال متكرر بعد حودث اى زلزال:هو ليه في ناس مش بتحس بالزلزال وناس حست رغم انه كان قوي نسبيا؟". وأضاف نصًا: "والإجابة المُثلى لذلك: طبيعى جدا اختلاف إحساس المواطنين بأى زلزال؛ لأسباب كتير منها وضع الشخص "صاحى او نايم.. واقف أو جالس..ثابت او متحرك... فى طابق أرضى أو طابق مرتفع، وأخيرًا قربه من موقع الزلزال".

وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية، قد أصدر بيانا قال فيه، إنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية على بعد 26 كيلومتر جنوب غرب الطور.

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اى خسائر فى الأرواح والممتلكات. وكانت بيانات الهزة الأرضية كالتالى: تاريخ الحدوث: 2022/12/27 وقت الحدوث: 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلى القوة: 5 درجة على مقياس ريختر خط العرض: 28.04 شمالا خط الطول : 33.48 شرقا العمق: 9.61 كم

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