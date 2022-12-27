زلزال اليوم.. دعاء مستحب فى مثل هذه الأوقات

جدة - نرمين السيد - وقع زلزال اليوم فى بعض المناطق وشعر به ساكنو بعض المحافظات، ويبحث الكثيرون عن دعاء يرددون فى مثل هذه الأوقات، إذ أنه لم يرد فى السنة دعاء محدد لدعاء مسنحب قوله عند الزلازل فقط.





لكنه ورد فى السنة النبوية الشريفة أدعية كثيرة يستحب قولها عند حدوث البلاء، وقطعا حدوث الزلازل يعتبر بلاء، إذ أن زلزال اليوم شعر به الكثير من المواطنين وهذا ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى.

ومن الأدعية المشهورة فى وقت حدوث البلاء، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "اللهم إنى أسألك العفو والعافية، فى الدنيا والآخرة، اللهم إنى أسألك العفو والعافية، فى دينى ودنياى، وأهلى ومالى، اللهم استر عوراتى، وآمن روعاتى، اللهم احفظنى من بين يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فوقى، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي".

خريطة توضح مركز زلزال اليوم

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية، خريطة توضح مركز زلزال اليوم الذى شعر به سكان بعض المحافظات منذ قليل.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع اى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

زلزال اليوم

وأكد أنه سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 هزة أرضية على بعد 26 كيلو متر جنوب غرب الطور.

وكانت بيانات زلزال اليوم كالتالى:

تاريخ الحدوث: 2022/12/27

وقت الحدوث: 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلى

القوة: 5 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 28.04 شمالا

خط الطول : 33.48 شرقا

العمق: 9.61 كم