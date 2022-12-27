أصغر بلوجر فى مصر.. عمره 3 سنوات ويعشق الكاميرا وعمل الفيديوهات

جدة - نرمين السيد - وقال الحصرى، إن الطفل رغم صغر سنة، إلا أنه يحب الكاميرا ويجيد التفاعل معها مما جذب بطريقته رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

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وقال حسام فوزى، والد الطفل حمزة، إنه يحب التصوير جدا وعنده شغف الكاميرا، ووالدته بدأت بعمل قناة له على اليويتوب وبالتالى انتشر بشكل كبير جدا بسبب إعجاب الناس بفيديوهاته.

وأضاف، أنه يستخدم السوشيال ميديا بطريقة معينة تحت حماية والديه حتى يكون هناك رقابة صارمة على ما يعرضه.