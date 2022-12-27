200 ألف بريطانى يرفضون سداد رسوم مشاهدة «بى بى سى»

جدة - نرمين السيد - طالبت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" كبار السن ممن يبلغون 75 عامًا فأكثر بضرورة دفع رسوم مشاهدة التليفزيون فى بريطانيا والتى تصل سنويًا إلى 159 جنيهًا استرلينيًا، بعد إلغاء الاعفاءات بسبب السن.





ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية عن المخرج البريطانى دينيس ريد، إن "بى بى سى" تتجاهل دعوات الحكومة لها لاتخاذ خطوات لدعم الناس أثناء أزمة غلاء المعيشة وذلك بمطالبتهم بدفع هذه الأموال.

وجردت "بى بى سى" المشاهدين الأكبر سنًا من حق المشاهدة مجانًا قبل عامين، لكن أكثر من 200 ألف مواطن ما يزالون يقاومون مطالبات الدفع.

ويُعد ترخيص البث التلفزيونى دفعة مطلوبة لاستقبال البث التلفزيونى، أو امتلاك جهاز تليفزيون حيث يتم تمويل بعض عمليات البث بالكامل أو جزئيًا من خلال رسوم الترخيص المدفوعة.

وأبلغ كبار السن عن تلقيهم خطابات تهددهم بغرامات تصل إلى ألف جنيه استرلينى بسبب عدم دفعهم الاشتراكات.

وأضاف المخرج البريطانى دينيس ريد، "بى بى سى" لم تغير سياساتها التنفيذية بأى شكل من الأشكال للاعتراف بالمصاعب الشديدة التى تعيشها العديد من الأسر أثناء محاولتها التعامل مع الارتفاع فى أسعار الطاقة والغذاء"، و"ما هو الهدف من تجريم الأسر بسبب عدم القدره على دفع دين قدره 159 جنيهًا إسترلينيًا، عندما تكون مشاهدة التليفزيون أحد المتع القليلة التى يتمتعون بها خلال فترة الأعياد؟".

يشار إلى أن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان، قالت فى وقت سابق إن بى بى سى عليها أن تمنح المشاهدين الأكبر سنًا الذين فشلوا فى شراء رخصة تلفزيونية عفوا من الملاحقات القضائية.

وكان أكثر من تسعة من كل عشرة أسر كانت تتلقى سابقًا ترخيصًا مجانيًا للتلفزيون لكنها الأن قد دفعت أو تقدمت بطلب للحصول على إعفاء.

فى وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة أنه سيتم تجميد رسوم الترخيص البالغة 159 جنيهًا إسترلينيًا للعامين المقبلين، لكن الفاتورة السنوية ستستمر حتى عام 2027 على الأقل عندما يحين موعد تجديد الميثاق الملكى المخصص لهيئة الإذاعة البريطانية.

ستشمل خيارات استبدال رسوم الترخيص نماذج الاشتراك أو ربطها بفاتورة منزلية أخرى.