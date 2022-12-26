كشف النقاب عن الهاتف الجديد Honor 80 GT (صورة)

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جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد بسماكة 7.9 ميليمترات ويزن 187 جرامًا، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصات وأبعاد 20:9، وتحتوى شاشة الهاتف على ثقبًا للكاميرا الأمامية والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.
ويحتوى الهاتف على معالج ثمانى النواة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1 بتردد 3 جيجاهرتز، إلى جانب معالج الرسومات Adreno 73، وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.
ويدعم هاتف Honor 80 GT واجهة مستخدم ماجيك أو إس 7.0 7.0 MagicOS، والتى تعمل بنظام تشغيل أندرويد 12 من جوجل، ويحتوى الهاتف على بطارية سيعة 4.800 مللى أمبير فى الساعة، والتى تدعم تقنية الشحن فائق السرعة باستطاعة 66 وات.
ومن المقرر أن تطرح Honor الهاتف الذكى الجديد فى الصين أولًا بسعر يقارب 475 دولارًا أمريكيًا.
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