مقاطع فيديو تظهر قوة العاصفة الأخطر فى تاريخ أمريكا

جدة - نرمين السيد - سجلت مقاطع فيديو منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى، قوة العاصفة الثلجية الأخطر بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، التى ضربت البلاد قبل أيام وتسببت فى وفاة العشرات.





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