واعتبرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، أنها انتصرت فى عدد المشاهدات للحدث الاحتفالى، على منافسين فى خدمات البث التدفقى مثل "نتفليكس".
وشاهد 10.6 مليون شخص خطاب الميلاد التقليدى للملك تشارلز الثالث، على قناة "بى بى سى ون"، مما جعله أكثر برنامج نال مشاهدات فى يوم الميلاد.
كما شاهد 1.58 مليون شخص الخطاب على "آى تى فى"، و929 ألفًا على "بى بى سى تو".
ويعد خطاب الميلاد هذا هو الأكثر شعبية من نوعه لملك فى بريطانيا منذ عقدين، حين بدأت عملية تسجيل رسمية لعدد متابعات هذه الخطابات، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وهذه أول مرة يلقى فيها الملك تشارلز الثالث خطاب الميلاد، بعد أن تولى العرش فى البلاد فى سبتمر الماضى، خلفًا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، التى واظبت على هذا الخطاب لأكثر من 6 عقود.
ووجه تشارلز خطابًا لشعبه من كنيسة القديس جورج فى قلعة وندسور قرب لندن، واستغرقت رسالة الميلاد 8 دقائق وبدأت بترانيم فى كنيسة القلعة.
واستذكر الملك فى البداية مآثر والته الراحلة المدفونة فى القلعة، وأوضحت أنها كانت مؤمنة بالقدرة الغير عادية للشخص بالتواصل مع الآخرين عبر عمل الخير وأثر ذلك على حيواتهم، وأشاد بقوات الجيش والأمن وخدمات الإنقاذ وأزمة المعيشة فى بلاده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملايين المشاهدات فى أيام.. رقم قياسى حققته رسالة الملك تشارلز بعيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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